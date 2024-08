Porta Capuana | sorpresi a cedere droga La Polizia di Stato trae in arresto due persone

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 6 agosto 2024): gli agenti hanno notato due soggetti che, in cambio di denaro, hanno ceduto qualcosa ad alcune, adesso i due sono inNel primo pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Vasto a, hanno notato due soggetti che, in cambio di denaro, hanno ceduto qualcosa ad alcune; queste ultime si sono poi allontanate frettolosamente. Pertanto, i poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato i prevenuti trovandoli in possesso di 118 involucri di cocaina e di 265 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.