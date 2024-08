Paramount+ | le serie tv e i film di agosto Le novità da vedere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Se siete abbonati ae vi state chiedendo quali siano lelegate al mese di2024, siete nel posto giusto. Ecco tutte letv e iin arrivo nelle prossime settimane sulla piattaforma streaming. Letv Per quanto riguarda letv, continuano gli appuntamenti settimanali con i nuovi episodi di produzioni già disponibili. Siamo arrivati al capolinea della terza stagione di ‘Mayor of Kingstown’, in catalogo dal 5. Inoltre, procede la messa in onda della quarta e ultima stagione di ‘Evil’ che saluterà il pubblico e si congederà, per sempre, il 232024.con ‘Le Bureau – Sotto Copertura’ latv di Canal+ che avrà un remake americano con protagonisti Micheal Fassbender e Richard Gere con il titolo ‘The Agency’. Saranno immediatamente rese disponibili tutte e 5 le stagioni che hanno composto latv.