Orsara di Puglia | festa del pane raffermo Domani

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Di seguito un comunicato dal Comune didi: Ilha tradizioni antichissime in Italia e in tutti i Paesi del Mediterraneo. È sinonimo di buone pratiche contro lo spreco alimentare, per il riuso e il recupero degli alimenti. Adi, la cultura delè profondamente radicata. In paese è ancora attivo un antico forno a paglia in cui dal 1526 si cuoce l’impasto di farina, acqua, sale e lievito. Mercoledì 7 agosto, adi, si svolgerà la prima edizione della “del”: un’intera giornata, dal mattino fino a notte inoltrata, con laboratori, convegni, degustazioni, musica e un dj set finale per ballare facendo le ore piccole. Alle ore 10, bambini e ragazzi del Centro Estivo comunale saranno impegnati letteralmente a mettere le mani in pasta con il “Laboratorio magico antispreco”.