Olimpiadi Parigi 2024 | oggi Italia-Serbia orari e dove vedere le azzurre della pallavolo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 6 agosto 2024) Grande giornata alledisi giocaper i quarti di finaleo e tv In vista dell’incontro tanto atteso tranei quarti di finale delledisi respira aria di grande attesa. Sarà questa la volta buona per l’? Riuscirà a compiere quel passo ulteriore verso il podio sognato? Una cosa è certa: gli occhi degli appassionati saranno tutti puntati sulle nostre ragazze pronte a dare battaglia sul campo da gioco per continuare a inseguire un sogno chiamato medaglia olimpica.è il giorno delledi– notizie.comLa Nazionale femminilena disi appresta a vivere una serata che potrebbe entrare nella storia.6 agosto, nei quarti di finale delledi, leaffronteranno laalle ore 21:00.