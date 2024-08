’Notte della Lira’ | ritorno al passato tra musica e show

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024), attrazioni di vario genere per grandi e piccoli e la possibilità di effettuare acquisti a prezzi scontati nei negozi del centro fino a notte fonda: è laLira, 80 Voglia di’, che venerdì 9 agosto dalle ore 21.30 esploderà al centro di San Benedetto a cura del comune con l’organizzazione dell’associazione Apat, con la direzione artistica di Claudio Marastoni. "E’ una notte storica, – spiega l’assessore al commercio Laura Camaioni – invito cittadini e turisti a recarsi in centro utilizzando il bus navetta che collegherà lo stadio verso il centro". Per Lia Sebastiani, assessore alla cultura, "Sarà una serata inclusiva, non ci dimenticheremo di nessuno. San Benedetto è una città da vivere". Il commerciante Vincenzo Amato annuncia una sorpresa dopo la mezzanotte: "Creare questo brand è stato importantissimo, nel 2023 è stato un successo oltre le aspettative.