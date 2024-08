Meloni con la figlia in Cina | ogni mamma sceglie in libertà Sfida per le donne

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (askanews) – “Mi fa sorridere che certe persone si ritengano moralmente così superiori da poter insegnare a una madre come crescere la propria. Io invece penso chesappia cosa sia meglio per la sua prole”. In un’intervista al settimanale ‘Chi’ da mercoledì in edicola, la presidente del Consiglio Giorgiaaffronta anche il lato privato della sua vita: dalla separazione da Andrea Giambruno alle difficoltà di conciliare il ruolo di madre con i doveri istituzionali, un tema che considera una “culturale”. “Il fatto che io sia arrivata con Ginevra in, scendendo mano nella mano dall’aereo, ha fatto molto discutere – ricorda la premier -. Non ne capisco la ragione, francamente.