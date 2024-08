Lo Stuzzichino – Campodimele

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) LoContrada Taverna – 04020Telefono: 0771/598099 Sito Internet: www.ristorantelo.com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 8/13€, primi 10/13€, secondi 5/6€ Chiusura: Mercoledì; Domenica sera OFFERTA Non ci si arriva per caso in questo ristorante posto poco fuori, in località Taverna, e il grande successo di pubblico sta a testimoniare i meriti di una cucina di territorio che ha saputo rinnovarsi in preparazioni di sostanza basate su ricette tradizionali, che non disdegnano rivisitazioni moderatamente creative quasi sempre riuscite. L’ampio menù contempla pure uno percorso degustazione “alla cieca” di sette portate al prezzo di 45 euro ed è questo che abbiamo scelto in occasione della nostra ultima visita.