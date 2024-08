L' Nba arriva a Parigi 2024 | il Dream Team verso il debutto con il Brasile

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 6 agosto 2024) L’Nba èta in città. Dopo esser stato esiliato a Lille, il torneo di basket è finalmente approdato aper la fase finale. Là dove fino a ieri si esibivano Simone Biles e le nostre fate, sonoti gli assi con le migliori otto squadre del torneo zeppe di giocatori Nba (ce n’erano 78 nelle 12 squadre qualificate). Giannis Atentokounmpo questa mattina ha già salutato la compagnia con la sua Grecia, battuta dalla Germania campione del mondo in carica (76-63), per la prima volta nella sua storia in semifinale ai Giochi, guidata da Dennis Schröder che ha segnato l’ultima tripla tirando dalla Torre Eiffell e Franz Wagner, due giocatori in arrivo dal campionato più famoso del mondo. E dicendo famoso, non sosteniamo bello, perché in Eurolega spesso si gioca un basket migliore, certamente meno spettacolare, meno atletico, meno veloce, ma spesso più bello da vedere.