LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tocci e Marsaglia in top-10 nella prima rotazione delle eliminatorie dai tre metri

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 10.33 E’ il momento del cinese Wang che con l’uno e mezzo rovesciato con tre avvitamenti e mezzo ottiene 89.25 e vola in testa con 177.65. 10.32 Il colombiano Restrepo Garcia esegue il triplo e mezzo rovesciato in posizione raggruppata e ottiene 42.75. Errore per il sudamericano e 103.05 per lui il totale. 10.32 Il giapponese Sakai raccoglie con il doppio e mezzo rovesciato carpiato 58.50, per un totale di 127.50. 10.31 Il cinese Xie risponde con il doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo in posizione carpiata e ottiene 79.20, 162.50 il totale. 10.30 L’altro messicano Olvera Ibarra ha ottenuto con il triplo e mezzo rovesciato 84.00! Strepitoso il tuffo e 146.90 il totale, immediatamente alle spalle di. 10.