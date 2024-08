LIVE Olimpiadi Parigi 2024 6 agosto in DIRETTA | Furlani terzo dopo due salti Fantini dodicesima Alle 21 00 Italia-Serbia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:50 ATLETICA – Nullo ilsalto di Mattia, che ora osserva gli avversari sperando di conservare la terza piazza a metà gara. 20:48 ATLETICA – Sta per iniziare la finale dei 1500 metri piani con il nostro Pietro Arese. 20:46 ATLETICA – C’è anche il sorpasso di Wayne Pinnock. Il giamaicano piazza un gran 8.36 superando per 2 cm. 20:45 BASKET – Cresce l’attesa per l’ultimo quarto di giornata.21.30 è il turno di team USA. Stati Uniti che attende il Brasile. 20:42 ATLETICA – Tentoglou vola al comando con un balzo da 8.48. Il greco risponde acon la sua consueta classe. 20:39 ATLETICA – E’ nullo purtroppo illancio di Sara, che si congeda dalla finale del lancio del martello al dodicesimo ed ultimo posto. 20:36 ATLETICA- Altro gran bel salto di Mattia, che stampa un ottimo 8.