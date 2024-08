LIVE Canoa velocità Olimpiadi 2024 in DIRETTA | a breve i quarti di finale Tacchini Casadei già in semifinale nel C2 500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13;05 Rieccoci amici di OA Sport. Sta per iniziare la sessione dedicata aidi. Tra 5 minuti spazio al quarto del K4 500 maschile. 7 imbarcazioni in gara, soltanto l’ultima non verrà promossa alle semifinali. 12:46 Ora una pausa di circa 20 minuti prima dell’inizio deidi. Ricordiamo che il C2 500 di, unica barca italiana in gara quest’oggi, ha conquistato l’accesso alle semifinali. A tra poco! 12:43 Tedesche che si aggiudicano quest’ultima batteria del K2 500 femminile in 1;39.03 controllando il rientro delle avversarie. Grandell’altra imbarcazione polacca, che sul traguardo stampa le ungheresi approdando in semi. 12:40 Germania ed Ungheria provano a scappar via nei primi 250 metri di gara. 12:37 Si procede con l’ultima batteria del K2 500 femminile.