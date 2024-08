L’Atletico Madrid si avvicina all’attaccante del Manchester City

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 6 agosto 2024) 2024-08-06 08:53:10 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Secondo alcune indiscrezioni,si stando a un accordo per ingaggiare l’attaccante Julian Alvarez dal, per una cifra che potrebbe superare i 64 milioni di sterline. Lunedì si vociferava che ile l’Atleti avessero avuto dei colloqui per Alvarez; l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha affermato che la squadra spagnola spera di concordare un prezzo martedì. Romano ha aggiunto che il Chelsea è vicino a concludere un accordo con gli 11 volte campioni della Liga per ingaggiare l’attaccante ventenne Samu Omorodion per 35 milioni di sterline. L’Atléticoè a un passo dall’affare Julián Álvarez! ?offre alpiù di 75 milioni di euro per Julián e si sta impegnando per concretizzare l’offerta oggi stesso.