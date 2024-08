Ladispoli avrà una spiaggia accessibile a tutti sul lungomare Marina di Palo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024-per, inclusiva e6 agosto 2024grazie ai fondi del progetto “AcOnSea – Accessibility on the seaside”. Un piano promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Crea, ha aperto un avviso pubblico che il Comune diha accolto tempestivamente presentando un progetto meritevole e che si è aggiudicato i fondi necessari. A tagliare il nastro sarà presente il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al Sindaco Alessandro Grando e le altre autorità. Ladedicata al progetto è stata individuata neldi. Incredibile la celerità con la quale si è riusciti a programmare un lavoro così ambizioso.