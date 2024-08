Incidente a Pesaro tamponano un Tir | donna incastrata tra le lamiere portata in ospedale in codice rosso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024)Urbino, 6 agosto 2024 – Sono da poco passate le 15. Un’ automobile con all’interno due persone, marito e moglie, sta viaggiando dain direzione Urbino, quando all’altezza della rotatoria di Montelabbate e per cause ancora in corso di accertamento, la loro Toyota finisce per tamponare un tir. L’impatto è violento, l’auto si incastra sotto la parte posteriore destra dell’autoarticolato che trasporta un rimorchio. Alla guida dell’auto ci sono due anziani, marito e moglie, che stanno tornando a casa a Sant’Angelo in Vado. A riportare la peggio è la moglie dell’uomo, la quale restatra lee che sarà liberata solo con l’intervento dei vigili del fuoco. Soccorsa dal 118, laè stata trasinall’di