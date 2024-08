Il Miglio Blu si allarga Entrano nella partita Authority e Canaletti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Il protocollo d’intesa delBlu è stato rinnovato per ulteriori 3 anni ela sua platea con l’adesione dell’Autorità di sistema del Mar ligure orientale e del Cantiere navale(Gruppo Valdettaro). Nato nel 2020 per volere dell’amministrazione Peracchini, il ’Blu’ ad oggi vede la partecipazione del non plus ultra della cantieristica mondiale e dei maggiori enti territoriali legati al mondo del mare e della blue economy. In poco più di unmarino, in un’area compresa tra il molo Pagliari e il Muggiano, infatti, sono concentrate le maggiori eccellenze della nautica mondiali oltre a Porto Lotti e a importanti strutture di ricerca come il Centro di supporto e sperimentazione navaledella Marina militare e il Centro maritime research and experimentation della Nato.