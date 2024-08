Gli auguri social a… Federico Giunti!

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di martedì 6 agosto 2024) Buon compleannoIl 6 agosto del 1971 nasce. Inizia la sua carriera al Città di Castello prima e al Perugia poi. Nel 1997 arriva al Parma allenato da Carlo Ancelotti prima e da Alberto Malesani. L’esperienza coi Ducali, però, non è positiva e nel gennaio del 1999 si trasferisce al Milan. Il centrocampista è un ottimo sostituto di Demetrio Albertini e riesce a ritagliarsi il suo spazio scendendo in campo 6 volte e diventando Campione d’Italia. Nel 2001, prima di lasciare i rossoneri, si rende protagonista di uno dei ricordi indelebili per i tifosi del Diavolo: è infatti uno dei marcatori nel Derby della Madonnina dove il Milan vinse per 6 a 0 contro l’Inter. Dopo il club meneghino si sposta a Brescia, poi Besiktas, Bologna, Chievo Verona e Treviso. Compie 53 anni il centrocampista umbro e suiuno dei suoi ex club lo ha omaggiato.