Giorgia Meloni e il bilancio di un anno da mamma single

(Di martedì 6 agosto 2024)dopo i numerosi impegni si sta per concedere una vacanza con la figlia Ginevra (e Andrea Giambruno?) tra la Puglia e l’Argentariosi racconta a Chi in un’intervista dove affronta «non soltanto soltanto temi politici (le riforme, i rapporti con gli alleati di governo), ma anche argomenti che riguardano la vita personale (dalla separazione da Andrea Giambruno, all’impegno di conciliare il ruolo di madre con i doveri istituzionali) fino ai punti più scottanti, (il confronto con l’opposizione, la Rai, la questione femminile)». La premier si dice soddisfatta: «Sono soddisfatta, per ora, dei risultati, e questo mi porta a voler andare avanti con ancora maggiore determinazione – si legge nelle anticipazioni dell’intervista – avevo promesso che avrei lasciato l’Italia in condizioni migliori di come l’avevo trovata e questo obiettivo finora l’ho raggiunto.