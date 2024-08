Elettricità Futura TU rinnovabili complica non semplifica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) "Con grande preoccupazione abbiamo appreso che la bozza del decreto legislativo sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti(da molti chiamato Testo Unico delle), anzichére e accelerare il rilascio delle autorizzazioni, come imporrebbe la delega del Parlamento, introduce nuove barriere e rallentamenti allo sviluppo delle energie". Lo scrive in una nota, l'associazione delle imprese elettriche italiane. "La normativa nazionale attualmente in vigore - si legge nel comunicato - consente di ammodernare e potenziare gli impiantigià installati senza ulteriori autorizzazioni anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti e che quindi avevano già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.