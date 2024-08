Don Bosco giù il sipario Il Comitato abbandona l’area

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) IlBesta ha iniziato a svuotaredel parco Don. "Gli alberi sono salvi, non c’è più il rischio che vengano abbattuti. Ora, senza fretta e mettendoci il tempo necessario per questo tipo di operazione, ce ne stiamo andando", afferma Gianni De Giuli, portavoce del. Dunque, ci vorrà del tempo, ma illascerà il parco. "Questa battaglia è stata vinta, ma ce ne aspettano altre". E quindi nella mattinata di ieri, gli attivisti hanno iniziato e continuato a tirare giù le tende dagli alberi, e proseguito nel caricare sulle loro auto le sedie, i tavoli e tutto l’occorrente che in questi mesi è servito per il presidio. "La ’profezia’ e le preoccupazioni di coloro che nei giorni scorsi hanno affermato che non ce ne saremo andati, non si sono avverate", ricorda De Giuli.