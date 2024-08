Devastante schianto contro il guard rail muore il famoso medico oncologo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 agosto 2024) Si allunga in modo inarrestabile la lista di morti sulle strade in questa estate italiana, che ha fatto un’altra vittima sulla strada statale 85 in Molise, nel comune di Pozzilli, non lontano dal centro commerciale di Roccaravindola. La vittima è il 74enne Cristiano Huscher, notodeceduto in ospedale a Isernia dopo essersi schiantato con la sua Mini Cooperun. Le dinamiche dell’incidente L’uomo stava viaggiando verso Isernia quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso illlo dell’auto finendo su una cunetta al lato opposto della strada rispetto al senso di marcia, per poi schiantarsiil. Sono stati chiamati i soccorsi e ilè stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove purtroppo non è stato possibile fare altro che dichiarare il decesso.