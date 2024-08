Ciclismo su pista le azzurre del quartetto | Ottimo tempo contro la Nuova Zelanda ci dobbiamo provare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Un quarto posto di assoluta sostanza, che permette aldi continuare a sognare la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile delle Olimpiadi 2024. Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini siglano il nuovo record italiano in 4’07”579, unmigliorato di quasi due secondi che vale una sfida con laal primo turno, che è una semifinale mascherata. Neozelandesi che sono state la grande sorpresa odierna, capaci di vincere le qualificazioni con un roboante 4’04”679,veramente ad un passo dal record del mondo. La sfida sembra proibitiva per le, che dovrebbero battere le oceaniche per staccare il pass per la finale per l’oro. In caso di sconfitta, occhio al cronometro, con i due migliori tempi che andranno a giocarsi la medaglia di bronzo.