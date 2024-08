Calciomercato Milan Gazzetta | Paulo Fonseca blinda Noah Okafor Il punto sul futuro

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 agosto 2024)si aspetta davvero tanto dae ci punta per il futuro:to lo svizzero!può essere la carta in più del nuovodi. L’attaccante svizzero è reduce da zero presenze all’Europeo con la sua Nazionale e adesso, dopo un po’ di meritato riposo, ha raggiunto la squadra negli Stati Uniti per prendere parte all’ultima amichevole pre-campionato contro il Barcellona. Nonostante le voci di mercato che vedono il 24enne come una possibile pedina di scambio con la Roma per Abraham, per ladello Sport,è davvero importante per. Lo svizzero sta ancora aspettando la sua chance, dopo che nella scorsa stagione aveva messo a segno 6 reti. Il tecnico portoghese, però, conta molto sull’ex Salisburgo e lo considera un jolly importante per il reparto offensivo.