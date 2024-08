Alla ricerca dei pezzi mancanti del puzzle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) "Che cosa?" chiese Lucio stupefatto "hai microfonato Foster?" "Non io, Agostino. Ha la passione dell’elettronica, non te l’ho detto?" "Ma se ne accorgerà! Tu non ti accorgeresti di avere addosso un corpo estraneo, per quanto piccolo?" "È stata prevista ogni cosa. In tutte le foto di Sir Basil che ho avuto l’opportunità di esaminare l’ho sempre visto portare il lutto all’occhiello della giacca. Dicono che lo porti da quando gli mancò la moglie vent’anni fa, una donna bellissima di cui era pazzamente innamorato Ebbene, gli abbiamo semplicemente sostituito il bottone all’occhiello, uguale in tutto e per tutto, con la differenza che è un piccolo Bose hi-fi opportunamente adattato.