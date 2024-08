Tuffi Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli si qualificano per le semifinali dalla piattaforma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ci saranno due azzurre nella semifinale dell’individuale femminilealle Olimpiadi di Parigi 2024.dihanno concluso rispettivamente all’undicesimo e al diciottesimo posto in una qualifica dominata dalle cinesi Quan Hongchan e Chen Yuxi. Nel pomeriggio si terrà la semifinale, con le prime dodici che staccheranno il biglietto per la finale. Un’eliminatoria complicata perDi. L’italo-canadese ha concluso con 286.10 punti, riuscendo a qualificarsi per la semifinale solo all’ultimo tuffo. Uno spettacolare doppio e mezzo indietro con un avvitamentoverticale da 72.00 punti, riscattando l’errore precedente nel doppio e mezzo indietro carpiato (49.00).ha centrato il suo obiettivo, centrando la semifinale olimpica. Davvero brava l’azzurra che chiude con 277.00 di punteggio finale.