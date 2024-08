Sardegna sospese le ricerche del 25enne scomparso | cosa succede ora

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 5 agosto 2024), è arrivato un aggiornamento sulla vicenda della scomparsa di Micheal Frison,britannico di cui si sono perse le tracce lo scorso 13 luglio nei pressi di Luras. Lesono statealla fine del mese scorso, ma ora è partita una nuova mobilitazione sorprendente.stando. () Leggi anche: Tragedia in montagna, crollo improvviso travolge alpinisti: il bilancio Leggi anche: Gianmarco Tamberi in ospedale: ore d’ansia per il campione italiano Lo stop alledi Michal Frison Ledeldi Bristol, Michael Frison,in, sono state interrotte lo scorso venerdì 26 luglio. Michael, in vacanza sull’isola, era stato visto l’ultima volta il 13 luglio mentre usciva per una passeggiata in campagna vicino a Luras.