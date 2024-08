Promossi e bocciati Italia Olimpiadi | beach volley…arenato! Alice D’Amato si candida a sportiva del 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024)Staffetta mista (triathlon): il sesto posto nella staffetta sprint è un risultato molto incoraggiante. Seppur lentamente, il movimento sta crescendo passo dopo passo. Adesso arriva il difficile: salire l’ultimo gradino per iniziare a lottare per le medaglie importanti negli eventi che contano. Qualcosa di buono nei circuiti minori si è già vista, adesso bisognerà alzare l’asticella. Diana Bacosi/Gabriele Rossetti (tiro a volo): nelle gare individuali avevano deluso entrambi, anche se Gabriele era rimasto escluso dalla finale solo allo shoot-off dopo una rimonta importante. Guai dare per morti due fuoriclasse, entrambi campioni olimpici a Rio 2016. Insieme formano una coppia straordinaria, che non a caso ha saputo sconfiggere in finale i formidabili avversari statunitensi. Con un oro ed un argento, il bottino del tiro a volono diventa eccellente.