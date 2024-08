Parigi 2024 Settebello sconfitto dalla Grecia | già ai quarti attende ora l’Ungheria

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto– Arriva la prima sconfitta delalle Olimpiadi di. Gli Azzurri di Coach Campagna sono stati superatiper 9-8. Quest’ultima aggancia l’Italia in cima al Girone A, che, già qualificata aidi finale,ora. “Nel finale potevamo riprenderla; siamo stati un pizzico sfortunati, però non abbiamo giocato bene – sottolinea il ct Campagna, come riporta federnuoto.it – Ci è mancata la profondità, abbiamo subito la loro e ci sono ancora tanti aspetti da migliorare. Inoltre abbiamo concesso troppo a uomini pari e non abbiamo sfruttato le tante superiorità conquistate dai nostri centroboa. Il quarto di finale sarà sicuramente difficile, il torneo è molto equilibrato. Noi giochiamo sempre per vincere”. Foto Giorgio Scala / DBM ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.