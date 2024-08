Papa Francesco a Santa Maria Maggiore | Il miracolo della neve ha una valenza simbolica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 –è arrivato nella Basilica dia Roma per la celebrazione dei Vespri in occasione dell’anniversarioDedicazioneBasilicale esolennitàMadonna delle. Fedeli e turisti hanno atteso dietro le transenne ilentrato in auto da un ingresso lateralebasilica da piazza dell’Esquilino. In piazza diè stato allestito anche un maxischermo per permettere di assistere alla celebrazione anche dall’esterno mentre per questa sera è prevista la tradizionale rievocazione del ‘Madonna’. “La ‘nevicata’ è solo folclore o ha un valore simbolico? Dipende da noi, da come la percepiamo e dal senso che le diamo – ha detto– Tutti sappiamo che essa rievoca il fenomeno prodigioso che indicò aLiberio il luogo dove costruire la primitiva basilica.