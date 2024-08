Olimpiadi Imane Khelif risponde a tono alla Carini | Voleva indebolirmi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024), la pugile algerina, ha finalmente rotto il silenzio in seguitopressione mediatica che l’ha travolta dopo la sfida con l’italiana Angelaè stata al centro di sospetti e accuse riguardanti la sua identità sessuale, ma ha scelto di lasciare che fossero la sua boxe e le dichiarazioni ufficiali del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) a parlare per lei. Il CIO ha confermato la regolarità della sua partecipazione alle, e i verdetti dei giudici l’hanno portata sul podio, garantendole almeno una medaglia di bronzo dopo la vittoria contro l’ungherese Hamori. Tuttavia,ha la possibilità di trasformare quel bronzo in oro, a seconda dell’esito del suo prossimo incontro con Janjaem Suwannapheng della Thailandia.