Non sbarcano più ma secondo Sos Mediterranee non va scritto | la rettifica e la risposta del Secolo

(Di lunedì 5 agosto 2024) In merito all’articolo pubblicato domenica 4 agosto sulle versione online de Ild’Italia, dal titolo “ Nonpiù: in un anno gli arrivi sono crollati del 60 per cento. I dati che zittiscono la sinistra”, SOSprecisa che non ha mai dichiarato che le convenzioni con Libia e Tunisia funzionano, come impropriamente titola e riporta tale articolo con un virgolettato non attribuibile a SOS. L’associazione ha invece dichiarato che “non possiamo propriamente dire che la politica di esternalizzazione delle frontiere sia riuscita a contenere le partenze: semmai le ha rese più imprevedibili, pericolose e invisibili.