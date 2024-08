Nero a metà Olimpiadi Odissea nello spazio o Battiti live? La tv del 5 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 5 agosto 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 5, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “3”, con Claudio Amendola con Alessia Barela Con la partecipazione di Angela Finocchiaro e di Caterina Guzzanti. Nell’indagare sul ladro ucciso sotto casa di Alba, Carlo è sempre più convinto che il responsabile della morte sia Pugliani, ma le prove a suo carico scarseggiano. L’ipotesi è che abbiano sottratto una sacca appartenente a Clara. A rivelargli l’identità della vittima è Spartaco Mattei, uno scorbutico agente della narcotici che identifica il ladro con il nome di Suleyman e come suo informatore. Dato che Spartaco non sembra disposto a condividere altre informazioni, Carlo decide di mettergli alle costole Ottavia. RaiDue dalle 21 trasmetterà i “Giochi Olimpici Parigi 2024”. Su RaiTre alle 21.20 sarà la volta di “Kilimangiaro Estate”, condotto da Camila Raznovich.