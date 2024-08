Musetti Sinner Paolini e co Generazione di fenomeni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024) Parigi, 3 agosto 2024 – L’anno è il 1924, la città è sempre la stessa: Parigi. Un gioco del destino, astri che si allineano, cose che possono succedere solo alle Olimpiadi. Sono passati 100 anni, tondi tondi. Un secolo, e stavolta non è un modo di dire. La Prima guerra mondiale era appena finita, a breve ne sarebbe scoppiata un’altra. Mussolini, 2 anni prima, aveva fatto la marcia su Roma e si era fatto nominare presidente del Consiglio dal re Vittorio Emanuele. Si usavano ancora le racchette di legno, inutilizzabili se non si è nati in quell’epoca. Ad ognuno il suo.e non solo: brilla l’Italia del tennis Fu quell’anno ed in quel clima, tra un conflitto e l’altro, che Uberto de Morpurgo portò a casa la medaglia di Bronzo, la prima proveniente dal tennis per l’Italia. Ed anche l’unica, fino a poche ore fa.