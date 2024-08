Mattarella ha messo il segreto di Stato sulla strage di Ustica | la procura di Roma indaga sulle fake news diffuse sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una, nata sui, diffusa in maniera esponenziale. E che ora è al centro di un’inchiesta delladi. Piazzale Clodiofalsa notizia relativa alla presunta apposizione deldidida parte del Presidente della Repubblica, Sergio. Nel fascicolo, coordinato daltore capo Francesco Lo Voi, si ipotizzano le accuse di offesa all’onore e al prestigio del capo delloe di diffusione di notizie false. Un’informativa è già stata depositata a piazzale Clodio dagli investigatori cheno sul caso e, a quanto si apprende, il messaggiosarebbe partito dall’Italia. La notizia non è solo falsa, ma assolutamente improbabile, dato che come è noto ildiè competenza del presidente del consiglio.