L’estate bella di Capri | dalle statue riemerse dalla Grotta Azzurra al primo museo archeologico del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Luce, luce ovunque. Così Axel Munthe – un esteta, un mecenate – volle la sua casa dei sogni. Mentre La storia di San Michele, la sua bibbia laica, tradotto in 50 lingue, è stato il secondo libro più letto dopo la Bibbia (il librone vero). Era un’abitudine, quella dello svedese Munthe e del barone Fersen, entrambi noti per il loro stile di vita eccentrico, di mandarsi un saluto serale affettuoso attraverso segnali luminosi che bucavano l’oscurità. Da Ana, in mezzo “cattedrali” di roccia a strapiombo sul mare Negli anni ’20 una femme fatale, regina del jet-set internazionale, la marchesa Luisa Casati Stampa, prendeva in affitto la villa di Axel Munthe. Mentre lui, a causa di una malattia degenerativa agli occhi, che lo privò dell’abbagliante luce, si trasferì nella meno luminosa Torre Materita (comprata 20 anni fa da Diego Della Valle).