Lavoro Confindustria | In crescita grazie alle donne +34% Ma le Pmi non trovano le competenze giuste

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’occupazione dipendente complessiva nelle imprese associate aè aumentata dell’1,4% tra fine 2022 e fine 2023, sintesi di un incremento dello 0,5% nelle imprese dei servizi e dell’1,9% in quelle dell’industria. L’aumento coinvolge le imprese di ogni classe dimensionale – seppur in misura diversa – da quelle fino a 15 dipendenti (+0,6%) a quelle con 16-99 dipendenti (+2,1%) a quelle da 100 dipendenti in su (+1,1%). Lo indicano i dati dell’indagine annuale del Centro Studi disul, svolta tra febbraio e aprile 2024, fornisce informazioni per il 2023 e inizio 2024 su struttura dell’occupazione e politiche aziendali di gestione delnelle aziende associate. Nelle imprese associate, laoccupazionale nel corso del 2023 è trainata dalla componente femminile (+3,4%), mentre quella maschile risulta pressoché stabile (+0,3%).