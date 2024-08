La cura di Davide Prandi | La città si migliora insieme ai residenti Ma serve più educazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) "Sono nato e vivo tutt’ora in campagna, dove si usa il detto ‘Per fare un fossato servono due rive’. Una è l’amministrazione comunale, l’altra però è la cittadinanza, che deve fare il suo dal punto di vista dell’civica"., ingegnere informatico con 18 anni di esperienza professionale all’estero (Bruxelles, Londra, Washington e Amsterdam) è il nuovo assessore alladellanella giunta Massari. Tra le sue deleghe la manutenzione del territorio, ladei quartieri e delle frazioni, la gestione dei rifiuti e la partecipazione. Piccole grandi cose chepossono portare "a una presa di coscienza collettiva"., come si trova in questo nuovo ruolo? "Non ho mai avuto incarichi politici finora, il primo consiglio comunale è stato davvero emozionante, sto ascoltando e imparando tantissimi aspetti dellache non conoscevo.