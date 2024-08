La bella vecchiaia Mentre Biden si ritira Mattarella gira il mondo sotto la pioggia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è Joeche incespica, cade, dimentica, sbaglia nomi e fatti, non ricorda più, forse ha l’Alzheimer, forse il Parkinson, chissà. C’è un presidente che non può più fare il presidente e a 82 anni non ancora compiuti getta la spugna. E poi c’è Sergio, un presidente che a 83 anni fa ancora il presidente e molto di più. Passa giornate in lunghi viaggi aerei, è in Costa d’Avorio e in Ghana, poi in Brasile. A differenza dinon si lamenta per il jet lag, non denuncia stanchezza, non si copre con il tempo che passa e consuma. Anzi, dopo aver discusso con Lula eccolo in volo verso Parigi che scherza con “Gimbo” Tamberi, il portabandiera italiano alle Olimpiadi.