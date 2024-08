Khelif e Lin sono uomini | l' Iba picchia duro sulle due atlete polemica senza fine alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) "": la Federazione internazionale di boxe (Iba) insistepugili intersessuali Imanee Lin Yu-Ting, ammesse dal Cioed escluse invece dai Mondiali di boxe dell'anno scorso - gestiti proprio dall'ba - per via dei livelli di testosterone giudicati troppo alti. Continua così la guerra fredda tra il Cio e l'Iba. A tornare sull'argomento è stato il russo Umar Kremlev, numero uno dell'Iba, che in una lunga conferenza stampa ha spiegato perché ai Mondiali del 2023 a Nuova Delhi le due- una algerina e l'altra taiwanese -state squalificate. "I test mostrano che- ha detto Kremlev -.stati rilevati i cromosomi XY nei campioni di entrambi gli atleti".