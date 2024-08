Incidente mortale a Gaeta | muore il 30enne Vincenzo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 agosto 2024)Federico, 30 anni, originario di Napoli e residente a Formia, è il ragazzo deceduto in un tragicostradale. Il giovane, molto conosciuto nella sua città di residenza, aveva festeggiato il suo compleanno il 7 luglio. Sabato pomeriggio, intorno alle 17, è stato coinvolto in uno scontro con un’auto sul lungomare Caboto, all’incrocio con via Montebello, vicino al centro commerciale Gate A. Dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale di, l’auto, guidata da un uomo di 74 anni, stava uscendo da via Montebello e svoltando in direzione Formia quando ha colpito lo scooter di Federico, che procedeva nella stessa direzione. Nonostante i soccorsi tempestivi degli operatori del 118, Federico è deceduto in serata all’ospedale Dono Svizzero di Formia a causa delle gravi ferite riportate.