Incidente in via Nuova ad Avezzano | morta una donna di 48 anni

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tragedia della strada domenica pomeriggio in viaad(L’Aquila). Unadi 48di origine marocchina èdopo un violento schianto con l’auto contro un muro di cinta. Ferita in modo grave l’amica di 32, anche lei marocchina, che in auto insieme alla vittima, una Fiat Idea andata completamente distrutta. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare le donne dalle lamiere. La vittima, secondo quanto appreso, sarebbesul colpo, l’altraè stata trasportata in ospedale con l’elisoccorso.