Il kayak cross è la disciplina più bella di queste Olimpiadi | seguitela e non ve ne pentirete

(Di lunedì 5 agosto 2024) Lapiùdi. A mani basse. Nel bacino di Vaires-sur-Merne, ilsi sta prendendo la scena ai Giochi Olimpici di Parigi: l’Italia è ben rappresentata da Giovanni De Gennaro che, dopo aver trionfato nelslalom, cerca una clamorosa doppietta. Un debutto con il botto per il nuovo sport in canoa: imprevedibile e divertente per chi guarda da casa. Un tutti contro tutti in balia di una corrente piena di ostacoli: un limbo a metà percorso da superare solo se ti giri su te stesso. Una sfida che ha acceso la fantasia di molti utenti sui social: sono i “Giochi senza frontiere” die anche il paragone con Ciao Darwin non è da meno. E Paolo Bonolis che fa la telecronaca di De Gennaro renderebbe ancora tutto più incredibile. Per i millenials, il paragone non può che essere quello con Mario Kart.