Il Debutto di Amadeus sul Nove | c’è la data di partenza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 5 agosto 2024)è pronto alsulcon il programma “Chissà chi è”: c’è ladidel gamepronto a partire sulcon Chissà chi è. Si tratta del format Soliti ignoti che cambia nome. Il gioco consiste nell’indovinare la professione degli ignoti, in pratica rimane invariato rispetto a quando andava in onda in Rai. TVBlog ha svelato ladidel game sul: “Ildisulsarebbe previsto per domenica 22 settembre 2024, alle ore 20:30 proprio con Chissà chi è. Le registrazioni del game partiranno il 10 di settembre. Ma quella serata sarà davvero speciale per. In attesa infatti che la sera del giorno di festa torni nelle mani di Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa,terrà la linea anche dopo la fine della prima puntata di Chissà chi è”.