Fiera una torre di Babele Tra i banchi tanti stranieri

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sali da via Cesalpino, a braccetto con la canicola. Lungo la via che porta alla parte alta della città pochimaturisti. Sono loro i "padroni" dellad’agosto, un pò sgualcita dall’afa e dal temporale che sabato ha guastato la festa. Spazi vuoti in via Guido Monaco e in Piazza della Badia. Sali la via e ti si spalanca davanti uno degli scorci più suggestivi dell’Antiquaria: piazza del Comune, per due giorni red carpet di storie lontane che gli oggetti retrò custodiscono e tramandano.