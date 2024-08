Fake news sulle auto elettriche | il consumo del climatizzatore in coda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Quando affrontiamo un viaggiostradale, specialmente durante le vacanze, può capitare di trovarsi bloccati in unainterminabile. Che sia inverno o estate, unache circola spesso afferma che, dopo poche ore di, un'elettrica rimarrebbe senza corrente, lasciando gli occupanti al caldo o al freddo in attesa dei soccorsi. Ma è davvero così? Ile i consumi delleLa preoccupazione principale riguarda il, che secondo alcuni andrebbe a drenare l'energia della batteria di trazione in poche ore. Tuttavia, questa affermazione è lontana dalla realtà. Consumi effettivi Quanto consuma realmente un'elettrica da ferma? I consumi principali riguardano ile l'elettronica di bordo, inclusi sistemi infotainment, sensori, centraline e ADAS (i sistemi di assistenza alla guida).