Burattini magici Tutti a spasso con Sandrone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Stasera alle 21.15 la rassegna Teatri sull’acqua arriva a Lido delle Nazioni (Capanno Garibaldi), dove Giorgio Gabrielli propone ‘Acon, pupazzi, storie e magie si inseguono in uno spettacolo in cui è la sorpresa la vera protagonista. Chi sono gli attori? Forsee sua moglie, la vecchia Polonia Oppure il pupazzo ventriloquo che dentro la baracca proprio non ci vuol stare? O il mago, capace di stupire e meravigliare? Forse i bambini? Bambini speciali, che sanno ascoltare storie speciali? In questo spettacolo nessuno vuole stare al proprio posto, nemmeno il burattinaio, che si muove tra tanti diversi palcoscenici, e si trasforma di volta in volta in attore e pupazzo, animatore e oggetto animato. Racconti e figure si susseguono sorprendendo i bambini, che interagiscono con pupazzi,e burattinaio.