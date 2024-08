Assalto al palazzo la premier del Bangladesh si dimette e fugge

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 agosto 2024) Ladel, Sheikh Hasina, si è dimessa e sta lasciando il Paese: questa la notizia riportata dalle testate locali, in un momento di altissima tensione. Da tempo, nella nazione, vanno avanti proteste studentesche anti-governative che chiedono giustizia per le vittime arrestate e uccise durante le recenti violenze a livello nazionale. Nelle ultime ore i manifestanti hanno preso d’ildella, poco dopo l’annuncio che la leader lo aveva lasciato ed era diretta a un luogo sicuro.Leggi anche: Bitcoin, fine di un’illusione? Troppi rischi, crollano le criptovalute: persi 400 miliardi in un giorno La notizia è stata diffusa dal canale tv delChannel 24.