Tragico schianto nella notte Adam muore a 19 anni… indicibile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024)tra sabato 3 e domenica 4 agosto, unincidente ha sconvolto la comunità di Mortizzuolo di Mirandola, nel Modenese.Cattabriga, un giovane di 19 anni, ha perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due automobili, avvenuto poco dopo le tre diin via Mazzone. Secondo le prime ricostruzioni, una Toyota Yaris e una BMW si sono scontrate in circostanze ancora da chiarire. Alla guida della Yaris si trovavaresidente a Poggio Renatico, nel Ferrarese, che ha perso la vita nell’impatto.vettura viaggiavano altri tre passeggeri, mentre alla guida della BMW c’era un 26enne. I feriti sono tutti ragazzi, di età compresa fra 20 e 26 anni. L’impatto è stato violento e fatale per il giovane conducente della Yaris, morto sul colpo.