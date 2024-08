Ragioneria dello Stato duello Pd-Giorgetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) La Lega sembra tenere il punto sulla figura del direttore generale da affiancare all’ad e al presidente. Nella maggioranza si prospetta dunque un braccio di ferro fino all’ultimo istante sulle nomine Rai, tanto da tenere in stand by la possibilità di un vertice formale di chiarimento tra i tre leader, dato per certo nelle indiscrezioni dei giorni scorsi. Una situazione che rende sempre più probabile uno slittamento a dopo l’estate. Comunque, la partita Rai si inserisce nel complesso meccanismo di nomine di peso, come quella del nuovo Ragioniere generale, dopo l’uscita di Biagio Mazzotta. E l’ipotesi dell’arrivo di Daria Perrotta, attuale responsabile dell’ufficio legislativo del Mef. Lo scenario preoccupa il Pd che teme "una opera di spoils system del governo".