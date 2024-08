Ragazzino chiede aiuto dalla finestra | padre arrestato per violenza domestica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Un caso disi è consumato ieri sull’isola di Ischia, culminato con l’arresto di un uomo di 50 anni, originario dello Sri Lanka, per maltrattamenti in famiglia. L’allarme è scattato quando il figlio 12enne ha chiestogridando disperatamente. Secondo quanto riferitomoglie dell’, l’uomo sarebbe rientrato a casa in uno stato di agitazione, aggredendola e minacciando di bruciare i permessi di soggiorno della famiglia. La donna, di 46 anni, è riuscita a sottrarre i documenti e a consegnarli al figlio per proteggerli. Il ragazzo sarebbe stato poi aggredito dalnel tentativo di difendere i permessi. La madre, intervenendo per difendere il figlio, ha subito un calcio all’addome.