Orlando contro i giornali di destra | Toti libero per un ricatto dei magistrati? Accusa gravissima hanno perso il senso delle parole Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) “Giovanniricattato dalla magistratura per avere la libertà in cambiodimissioni? Questa è un’, ormai in questo Paese abbiamoildel peso. Chi evoca questi scenari con un tweet e poi se ne va a dormire, una qualche risposta la dovrebbe dare”. Così a In Onda (La7) Andrea, deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia, commenta la vulgata diffusa da diversi quotidiani, daal Giornale fino al Foglio, circa la revoca degli arresti domiciliari concessa all’ex presidente della Regione Liguria Giovannismonta la tesisuddette testate: “Se stanno così le cose, non si capisce perché il ministro della Giustizia non mandi gli ispettori. E se si pensa che la legge abbia questo elemento di distorsione, non si capisce neanche il motivo per cui la maggioranza parlamentare non intervenga sulla legge stessa.